В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает таблоид Daily Star.

24 ноября 2018 года 19-летняя Джессика Кибблер (Jessica Kibbler) родила первенца Кайдена Джейка Шаттока (Kaiden Jake Shattock) на седьмом месяце беременности (30-я неделя). Вес новорожденного составлял 1,1 килограмма. На его теле было только два процента верхнего слоя кожи. Врачи предупредили новоиспеченных родителей, что шансы на выживание их сына крайне малы.

"Когда медсестры впервые показали нам Кайдена, он был красный, как кусок сырого мяса, - рассказывает Кибблер. - И мы, 19-летние родители без малейшего опыта в воспитании детей, увидели этого слабого и больного младенца". По ее словам, врачи делали все возможное, чтобы облегчить страдания ребенка. В течение полутора месяцев кожа немного нарастала. Все это время младенец лежал без одежды: любое прикосновение к телу вызывало раздражение и боль.

С рождения мальчик боролся с такими болезнями, как сепсис (заражение крови), некротический энтероколит (заболевание кишечника), врожденный герпес, бронхиолит (воспаление бронхиол) и другое. В начале мая юного пациента прооперировали: ему пересадили кожу с живота на правую руку. Кайдену предстоит перенести еще как минимум четыре подобные операции.

Во время беременности британка страдала гидронефрозом или водянкой почки, и за три месяца до родов у нее было кровотечение. Плановые осмотры плода не выявили отклонений в развитии Кайдена. Докторам не удалось найти причины редкого заболевания. Они передали медицинскую историю ребенка на изучение заграничным специалистам.

На данный момент здоровье полугодовалого Кайдена восстанавливается. Его вес достиг 4,3 килограмма.