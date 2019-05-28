Мужчина спас 2-летнего ребенка, который выпал из окна в китайском городе Инин.

Как сообщает Inside Edition, оставленный без присмотра младенец вылез из квартиры на пятом этаже. Прохожие заметили мальчика, но не успели прийти ему на помощь, он сорвался вниз.

По счастливой случайности внизу парковался 28-летний Тоник Турганбек, который и спас малыша. Мужчина выскочил из машины и словил мальчика, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По его словам, после того, как сорвавшийся мальчик сбил его с ног, Турганбек потерял сознание и очнулся, когда вокруг уже были полицейские и спасатели.

Отмечается, и малыш, и его спаситель не получили серьезных травм. Мужчина отделался ссадинами на голове и руках.

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