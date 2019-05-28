В Стамбуле произошел пожар на строящейся станции метро, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал. На место происшествия прибыли бригады пожарных и спасателей, передает Day.Az.

О причинах пожара не сообщается. В настоящее время продолжаются работы по локализации пожара.