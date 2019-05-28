https://news.day.az/world/1123989.html В Стамбуле горит метро - ВИДЕО
В Стамбуле горит метро - ВИДЕО
В Стамбуле произошел пожар на строящейся станции метро, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал. На место происшествия прибыли бригады пожарных и спасателей, передает Day.Az.
О причинах пожара не сообщается. В настоящее время продолжаются работы по локализации пожара.
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