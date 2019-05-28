В Сети появились кадры с места аварии с автобусом в Уссурийске, который перевозил туристов из Китая. Как сообщалось ранее, транспортное средство, в котором находилось 45 человек, съехало в кювет и опрокинулось.

По данным РЕН ТВ, в результате ДТП погибли два человека, еще трое пострадали, передает Day.Az.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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