https://news.day.az/world/1124013.html Автобус с китайскими туристами перевернулся в России, есть жертвы - ВИДЕО
Автобус с китайскими туристами перевернулся в России, есть жертвы - ВИДЕО
В Сети появились кадры с места аварии с автобусом в Уссурийске, который перевозил туристов из Китая. Как сообщалось ранее, транспортное средство, в котором находилось 45 человек, съехало в кювет и опрокинулось.
По данным РЕН ТВ, в результате ДТП погибли два человека, еще трое пострадали, передает Day.Az.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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