Сильнейший торнадо в американском штате Оклахома в городе Эль-Рено разрушил дома, отели, больницы и школы, а также уничтожил автомобили, электрические провода и фонарные столбы. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере два человека, число пострадавших и пропавших без вести уточняется, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На кадрах видно, что город практически стерт с лица земли - на улицах лишь руины домов, брошенные машины и много мусора.

ЧП произошло в субботу вечером, 25 мая. Многие успели укрыться в погребах, подвалах и специальных убежищах - с этими людьми сейчас проводится психологическая работа.

Город Эль-Рено не первый раз разрушает торнадо. В 2013 году в этой области был зафиксирован самый мощный смерч за всю историю метеонаблюдений.

Специалисты отмечают, что мощные ураганы настигают центральные штаты США уже четвертый год подряд.

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