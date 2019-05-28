Парапланерист решил сделать эффектное селфи на большой высоте, но всё получилось совсем не так, как он планировал. Хочется верить, что смартфон не упал кому-нибудь на голову, передает Day.Az.

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