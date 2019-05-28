https://news.day.az/world/1124074.html В Японию пришла аномальная жара - ВИДЕО
В Японию пришла аномальная жара - ВИДЕО
В Хоккайдо, самой северной префектуре Японии, температура воздуха достигла 39 градусов по Цельсию, это рекордный показатель для мая за всю историю наблюдений, сообщает News On Japan.
Метеорологи считают, что жара обусловлена ранним появлением теплого воздушного потока. Обычно, он приходил на эту территорию только в августе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В других частях страны температура поднималась до 35 градусов, а в Токио дошла до отметки 32,6, что также стало рекордом.
Власти советуют местным жителям и туристам принимать все меры предосторожности, чтобы не допустить теплового удара.
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