https://news.day.az/world/1124094.html В США семь человек пострадали от торнадо
Сообщается, что в округе Монтгомери было открыто четыре убежища, предлагающие еду и питьевую воду.
В США семь человек пострадали от торнадо
Пять миллионов человек остались без света в американском штате Огайо из-за торнадо, по меньшей мере, 7 человек пострадали, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным телеканала, торнадо обрушился на город Дейтон на западе Огайо в понедельник вечером и привел к серьезным разрушениям и массовым отключениям электричества. Множество строений были повреждены в городе Селина. Спасательные работы в регионе продолжаются.
Как сообщили местные власти, в округе Мерсер от разгула стихии пострадали семь человек, они были госпитализированы.
Сообщается, что в округе Монтгомери было открыто четыре убежища, предлагающие еду и питьевую воду.
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