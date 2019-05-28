Пять миллионов человек остались без света в американском штате Огайо из-за торнадо, по меньшей мере, 7 человек пострадали, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, торнадо обрушился на город Дейтон на западе Огайо в понедельник вечером и привел к серьезным разрушениям и массовым отключениям электричества. Множество строений были повреждены в городе Селина. Спасательные работы в регионе продолжаются.

Как сообщили местные власти, в округе Мерсер от разгула стихии пострадали семь человек, они были госпитализированы.

Сообщается, что в округе Монтгомери было открыто четыре убежища, предлагающие еду и питьевую воду.

