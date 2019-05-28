https://news.day.az/world/1124142.html Стало известно, когда Саакашвили вернется в Украину
"Завтра я вернусь в Украину", - заявил Саакашвили во вторник в эфире телеканала "Наш".
Стало известно, когда Саакашвили вернется в Украину
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в среду вернется в Украину, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили.
"Завтра я вернусь в Украину", - заявил Саакашвили во вторник в эфире телеканала "Наш".
Саакашвили добавил, что у него нет политических амбиций. При этом экс-президент не уточнил, говорил он об Украине или в целом.
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