Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в среду вернется в Украину, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили.

"Завтра я вернусь в Украину", - заявил Саакашвили во вторник в эфире телеканала "Наш".

Саакашвили добавил, что у него нет политических амбиций. При этом экс-президент не уточнил, говорил он об Украине или в целом.