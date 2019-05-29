В США вооруженный мужчина зашел в магазин мобильных телефонов и потребовал у сотрудницы открыть кассу. Женщина ответила преступнику отказом и, пока он возился с кассой, вышла вместе с остальными свидетелями преступления из магазина, а затем закрыла дверь. Оказавшийся в ловушке грабитель попытался прострелить замок и выбить дверь, но все его попытки выбраться обернулись неудачей, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Окончательно убедившись в том, что он не сможет выбраться самостоятельно, он начал умолять стоявших на улице людей открыть ему дверь и стал просить прощение. В конечном итоге приехала полиция и арестовала горе-налетчика.

Инцидент произошел в апреле 2017 года в городе Хьюстон, штат Техас. Задержанный был приговорен к 5 годам тюрьмы.

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