https://news.day.az/world/1124313.html Нурсултан Назарбаев наградил всех, кроме Пашиняна
Нурсултан Назарбаев наградил всех, кроме Пашиняна
Нурсултан Назарбаев вручил ордена по случаю юбилейной даты высокопоставленным гостям из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, принимающим участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Исключением стал лишь премьер-министр Армении Никол Пашинян, его имени в президентском указе о награждении не было.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре