Нурсултан Назарбаев вручил ордена по случаю юбилейной даты высокопоставленным гостям из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, принимающим участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Исключением стал лишь премьер-министр Армении Никол Пашинян, его имени в президентском указе о награждении не было.