В утреннем ДТП на улице Лёни Голикова в Кировском районе Петербурга пострадали три человека. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, передает Day.Az со ссылкой на 78.ru.

Авария произошла в 8:15 у дома № 62. Столкнулись сразу пять автомобилей: Dodge, Renault, Hyundai, Toyota и Volkswagen. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении 78.ru.

В результате ДТП пострадали водитель Renault, пассажирка Dodge и пассажирка Hyundai. Все они получили травмы средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка.

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