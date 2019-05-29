В США семейную пару темнокожих выгнали из кемпинга под дулом пистолета. Об этом сообщает The Washington Post.

Франклин и Джессика Ричардсон решили провести выходные и отметить День Памяти (посвящен памяти военнослужащих, погибших во всех войнах и конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие - прим. "Ленты.ру") на берегу озера Октибэа неподалеку от города Старквилль, штат Миссури.

Однако через несколько минут после прибытия они увидели, что к их машине подъехал грузовик, из него вышла белая женщина с пистолетом в руке и потребовала немедленно покинуть озеро. "Она выскочила и наставила пистолет на меня, моего мужа и нашу собаку. Ее палец был на спусковом крючке", - рассказала Ричардсон, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Женщина представилась распорядительницей кемпинга и заявила, что для отдыха необходимо заранее забронировать участок. "Мы не знали. Вам просто надо было об этом сказать!" - ответила ей женщина. Организация Kampgrounds of America, управляющая участком, заявила, что агрессивная распорядительница уже уволена.

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