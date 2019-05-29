https://news.day.az/world/1124422.html В Китае на заводе прогремел взрыв, есть погибший и раненые
В Китае на заводе прогремел взрыв, есть погибший и раненые
По меньшей мере один человек погиб и еще девять получили травмы в среду в результате взрыва газопровода на заводе по производству чугуна в городе Наньчан (провинция Цзянси), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, взрыв прогремел около 16:30 по местному времени, после чего на предприятии начался пожар. К настоящему времени огонь потушен. Травмированные госпитализированы.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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