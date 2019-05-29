По меньшей мере один человек погиб и еще девять получили травмы в среду в результате взрыва газопровода на заводе по производству чугуна в городе Наньчан (провинция Цзянси), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, взрыв прогремел около 16:30 по местному времени, после чего на предприятии начался пожар. К настоящему времени огонь потушен. Травмированные госпитализированы.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.