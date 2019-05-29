Британец Марк Хидон прыгнул в ледяной канал в Саксилби и спас тонущего олененка. Видео спасения снял друг Хидона, пишет "Ридус".

Британец возвращался с работы на автомобиле и увидел, что в канале тонет олененок, которого по началу приняли за рыбу. Мужчина остановил машину, скинул с себя одежду и бросился в ледяную воду. Он доплыл до олененка, обхватил его за шею и доплыл обратно до берега. Помог выбраться из воды животному и мужчине друг британца Джейми. Об этом рассказал сам Хидон, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

"Джейми помог выбраться сначала олененку, а потом и мне", - рассказал британец.

После спасения олененка отогрели и отвезли в ближайший дом друзей. Оттуда мужчины вызвали службу охраны дикой природы. Сотрудники приехали через час, а до этого животное напоили и накормили.

История героического спасения зверя стала очень популярной. За несколько дней публикация в Facebook собрала 17 тысяч лайков и больше 10 тысяч репостов, а видео посмотрели более 860 тысяч раз.

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