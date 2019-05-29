Парламент Эстонии повторно принял поправки к закону об организации Сил обороны, которые дают военным право на ведение тайной слежки, несмотря на то, что президент Керсти Кальюлайд ранее отказалась его утвердить. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду пресс-служба высшего законодательного органа республики.

"За принятие поправок к закону в неизменном виде проголосовали 53 депутата, против был 31 народный избранник. Всего в парламенте работает 101 депутат", - говорится в сообщении.

Парламент Эстонии 20 февраля принял поправки к закону об организации Сил обороны, которые дают военным право использовать для обеспечения безопасности личные данные из баз данных государства, местных самоуправлений или других юридических лиц, использовать закрытые данные, а также конспиративные приемы для проведения тайной слежки.

Кальюлайд отказалась утвердить законопроект, заявив, что он противоречит нескольким статьям конституции Эстонской республики и может нарушить права человека. Она предложила парламентариям внести изменения в законопроект, устранив несоответствие с конституцией.

Если парламент принимает без изменений закон, возвращенный президентом, глава государства должен утвердить его или обратиться в Госсуд на проверку соответствия его конституции. Если Госсуд удовлетворит просьбу президента, закон не вступит в силу. Если Госсуд отклонит ходатайство, президент должна утвердить закон.