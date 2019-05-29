https://news.day.az/world/1124480.html В США считают, что Китай может увеличить ядерный арсенал вдвое
В США считают, что Китай может увеличить ядерный арсенал вдвое
Соединенные Штаты считают, что Китай в ближайшие 10 лет увеличит по меньшей мере в два раза свой ядерный арсенал. Об этом заявил в среду директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Роберт Эшли, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"За следующие 10 лет Китай, скорее всего, увеличит по меньшей мере в два раза свой ядерный арсенал. Сейчас идет самое быстрое увеличение и диверсификация ядерного арсенала в истории Китая. В прошлом году Китай провел больше запусков баллистических ракет в учебных и испытательных целях, чем все остальные страны мира вместе взятые", - сказал он.
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