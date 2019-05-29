https://news.day.az/world/1124506.html Ранчо со взлетно-посадочной полосой продадут с аукциона
Ранчо со взлетно-посадочной полосой продадут с аукциона
В Орегоне выставили на продажу ранчо, главной особенностью которого является взлетно-посадочная полоса длиной 850 м. Кроме того, есть ангар, конюшни, четыре бревенчатых домика и главный двухэтажный дом. Об этом сообщает Mainson Global, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Поместье расположено неподалеку от Национального леса, а потому, считают организаторы аукциона, лучше всего ранчо подойдет для тех, кто любит тишину, спокойствие и уединение.
До аукциона любой желающий может приобрести объект недвижимости за 3,5 миллиона долларов. Сами торги состоятся 22 июня.
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