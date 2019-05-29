https://news.day.az/world/1124516.html Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор
Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в среду телефонные переговоры.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, президенты обеих стран провели между собой обмен мнениями по США, Турции, а также региональным вопросам.
В ходе переговоров Эрдоган вновь сделал Трампу предложение по созданию совместной рабочей группы по С-400. Лидеры также договорились провести встречу на полях саммита G20 в Японии.
Турецкий лидер выразил удовлетворение в связи с решение США снизить вдвое пошлины на турецкую сталь. По мнению Эрдогана, этот шаг будет способствовать достижению отметки товарооборота в $75 млрд.
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