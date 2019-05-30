Одномоторный самолет рухнул в Атлантический океан в районе мыса Кейп-Мэй на побережье американского штата Нью-Джерси, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает телеканал 6ABC, момент падения легкого самолета смогли запечатлеть очевидцы. На кадрах видно, как воздушное судно летит всего лишь на высоте нескольких метров над водой.

Информация о пострадавших уточняется.

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