Как минимум 20 человек погибли, еще 18 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения фуры и пассажирского автобуса в мексиканском штате Веракрус. Об этом сообщает газета Proceso.

По информации журналистов, на извилистой горной дороге у грузовика отказали тормоза и он врезался в едущий навстречу автобус, который после этого перевернулся и загорелся.

Автобус выгорел полностью, часть его пассажиров погибла на месте. Отмечается, что в этом районе часто происходят ДТП с грузовыми автомобилями из-за сложности дорожной обстановки.

Как рассказали выжившие, на борту транспортного средства находились паломники из южного штата Чьяпас, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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