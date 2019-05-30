Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Сальвадора в Тихом океане. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в четверг в 09.03 по времени UTC (12.03 мск). Эпицентр толчков располагался в 27 километрах к юго-востоку от города Ла-Либертад. Очаг землетрясения залегал на глубине 65 километров.

Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.