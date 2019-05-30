Камера сняла, как батут с детьми снесло ветром в Улан-Удэ - ВИДЕО
В Сети появилось видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент опрокидывания надувного батута с детьми в Улан-Удэ. Как сообщалось ранее, ЧП произошло на площадке перед "Домом торговли" на улице Терешковой. Батут, на котором прыгали малыши, сорвало ветром, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В результате инцидента пострадали пятеро детей, четверо из них находятся в реанимации. Как сообщил глава Минздрава Бурятии Дамбиним Самбуев, дети упали с высоты третьего этажа. Все пострадавшие обследованы. Он уточнил, что пока врачи не видят необходимости в операциях.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
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