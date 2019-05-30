В США врачи выходили девочку, которая при рождении весила 245 граммов и считается самым маленьким ребенком в мире.

Малышка появилась на свет на 23-й неделе беременности (чуть больше пяти месяцев) в декабре прошлого года. Она весила вдвое меньше, чем другие малыши на этом сроке, и была размером с большое яблоко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Девочку выхаживали медики больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего. Преждевременные роды были вызваны из-за серьезных осложнений во время беременности. Медики сочли, что это необходимо - малышка не набирала вес, а жизнь ее матери была в опасности.

На данный момент девочка здорова и нормально развивается. Ее имя врачи не называют по просьбе родителей.

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