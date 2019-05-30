https://news.day.az/world/1124755.html В США мощное торнадо сравняло дома с землей - ВИДЕО
В США мощное торнадо сравняло дома с землей - ВИДЕО
Мощный торнадо пронесся по американским штатам Индиана и Огайо, множество домов оказались разрушенными, дороги завалены обломками зданий и поваленными деревьями, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.
Видео, снятое в городе Дейтон, опубликовано в Twitter пользователем Local12David.
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