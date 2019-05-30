Кадры, снятые в Канзас-Сити (Миссури, США), вполне можно посчитать отрывком из фантастического фильма, а то и фильма ужасов, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Несмотря на то, что в почерневшем небе нет ничего сверхъестественного, и такое явление вызвано торнадо, смотрится всё весьма пугающе.

В ужас пришли не только многие горожане, но и зрители, ознакомившиеся с видеороликом в интернете. Некоторые из комментаторов заявили, что если бы начался конец света, то, наверное, он был бы похож на то, что происходит во время съёмки.

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