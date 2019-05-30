Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Если они хотят поговорить, я доступен", - сказал он в четверг журналистам.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США намерены вести переговоры с Ираном, давно пора сформулировать, что они готовы предложить Ирану по ядерной сделке.

Иранский президент Хасан Роухани также ранее не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном и повторно ввел санкции против Тегерана. Отношения США и Ирана в очередной раз обострились в марте, обе стороны предупреждали о возможности военного столкновения, но заявляли, что не хотят войны.

