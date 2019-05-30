https://news.day.az/world/1124866.html Путин и Эрдоган провели переговоры
Путин и Эрдоган провели переговоры
Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в четверг по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Отмечена важность наращивания совместной работы в целях стабилизации в провинции Идлиб, включая принятие эффективных мер по нейтрализации террористических группировок", - говорится в сообщении.
Собеседники также затронули ряд двусторонних тем, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере.
Путин и Эрдоган договорились и о дальнейших контактах, добавили в пресс-службе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре