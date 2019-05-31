https://news.day.az/world/1124876.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 23 километрах к востоку от города Бодрум, очаг залегал на глубине двух километров, передает Day.Az.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
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