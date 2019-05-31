Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 23 километрах к востоку от города Бодрум, очаг залегал на глубине двух километров, передает Day.Az.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.