В Мадриде произошел небольшой инцидент с автобусом "Ливерпуля". Английский клуб находится в столице Испании, где готовится к предстоящему финалу Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

Автобус "Ливерпуля" застрял в туннеле под домашним стадионом "Атлетико". Как отмечается, в течение часа автобус находился в ловушке, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

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