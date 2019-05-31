https://news.day.az/world/1124885.html Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона, который примет финал ЛЧ - ВИДЕО
Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона, который примет финал ЛЧ - ВИДЕО
В Мадриде произошел небольшой инцидент с автобусом "Ливерпуля". Английский клуб находится в столице Испании, где готовится к предстоящему финалу Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".
Автобус "Ливерпуля" застрял в туннеле под домашним стадионом "Атлетико". Как отмечается, в течение часа автобус находился в ловушке, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре