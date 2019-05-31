Пассажира, ударившего по лицу работника аэропорта во время посадки на рейс авиакомпании Spirit Airlines в Денвер, сняли на видео. Об этом сообщает Fox News.

В ролике запечатлен момент, когда один из пассажиров собирается пройти в "рукав" для посадки в самолет. К нему обращается человек с бейджем на шее (работник аэропорта), сообщая, что на рейс его не допустит. "Я вам не угрожаю", - говорит работник аэропорта. "Отстаньте от меня", - отвечает пассажир, на что получает ответ: "Я говорю вам прямо, что вы не пройдете в самолет". После этого пассажир со словами: "Вы с ума сошли, вы не будете мне угрожать", - бьет работника по лицу и проходит в "рукав", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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