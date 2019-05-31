На Минск обрушилась непогода: 29 мая в городе прошел сильный дождь, затопивший многие улицы, и торнадо, который пронесся через весь город.

На кадрах виден проходящий через жилые дома торнадо красного оттенка, который принес грозу и сильный дождь. В результате непогоды пострадали автомобили, крыши домов и линии электропередач, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

О пострадавших в результате торнадо информация не поступала.

По данным Gismeteo, уже сегодня, 31 мая, погода в столице Беларуси начнет налаживаться: будет солнечно, днем ожидается +20 градусов, а ночью +8.

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