Любители экстремальных забав натравили троих гончих псов на зайца в пустыне Кувейта.

Один из участников пустынного сафари запечатлел, как три собаки гнали лопоухую добычу, а сзади их сопровождал пикап, водитель которого, увлечённый забегом, не заметил, как перевернул своё транспортное средство, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Судя по кадрам видеозаписи, сделанной в начале прошлого года, собаки не догнали зайца и имели понурый вид на фоне перевёрнутого в пустыне пикапа.

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