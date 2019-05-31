https://news.day.az/world/1124962.html Погоня борзых за зайцем закончилась перевернувшимся автомобилем в арабской пустыне - ВИДЕО
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Погоня борзых за зайцем закончилась перевернувшимся автомобилем в арабской пустыне - ВИДЕО
Любители экстремальных забав натравили троих гончих псов на зайца в пустыне Кувейта.
Один из участников пустынного сафари запечатлел, как три собаки гнали лопоухую добычу, а сзади их сопровождал пикап, водитель которого, увлечённый забегом, не заметил, как перевернул своё транспортное средство, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Судя по кадрам видеозаписи, сделанной в начале прошлого года, собаки не догнали зайца и имели понурый вид на фоне перевёрнутого в пустыне пикапа.
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