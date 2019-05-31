Неизвестно, где именно были сняты эти пугающие кадры, ведь человек, первоначально выложивший их в интернет, рассказал только то, что дело происходит в подвале дома в сельской местности, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Пока дом пустует, и чтобы в него не забрались воры или хулиганы, было установлено несколько камер слежения. Одна из них и запечатлела странное движение - как будто фигура, напоминающая человеческую, нервно мечется взад и вперёд.

Любители таинственного восхитились видеороликом, а особенно их удивило то, что призрак оказался таким "дёрганным". Впрочем, скептики считают, что причудливый эффект получился либо из-за дефекта видеокамеры, либо из-за того, что перед ней раскачивалась паутина.

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