Неизвестному экстремалу, находящемуся в поисках острых ощущений, чем-то не понравился столб со светофорами и он решил проверить на прочность металлоконструкцию, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Но во время демонтажа столба, вандал провёл незапланированное им испытание прочности своей черепной коробки.

В итоге упавший сверху светофор, быстро остудил пыл слишком энергичного пешехода.

Случайный свидетель запечатлел необычный инцидент из салона своего автомобиля.



Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.