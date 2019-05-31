https://news.day.az/world/1125073.html Юный вандал добился «желаемого» результата, разбив светофор о свою голову - ВИДЕО
Случайный свидетель запечатлел необычный инцидент из салона своего автомобиля.
Юный вандал добился «желаемого» результата, разбив светофор о свою голову - ВИДЕО
Неизвестному экстремалу, находящемуся в поисках острых ощущений, чем-то не понравился столб со светофорами и он решил проверить на прочность металлоконструкцию, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Но во время демонтажа столба, вандал провёл незапланированное им испытание прочности своей черепной коробки.
В итоге упавший сверху светофор, быстро остудил пыл слишком энергичного пешехода.
Случайный свидетель запечатлел необычный инцидент из салона своего автомобиля.
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