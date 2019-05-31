https://news.day.az/world/1125152.html Россия ввела санкции против ЕС
Россия ввела санкции против ЕС
МИД России сообщил, что Москва расширяет черный список представителей Евросоюза в ответ на действия ЕС.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в дипведомстве уточнили, что расширен список тех, кому запрещен въезд на территорию России.
"Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", - сообщили в МИД России.
Ранее МИД РФ пообещал ответить на санкции Евросоюза в отношении восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре