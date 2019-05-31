МИД России сообщил, что Москва расширяет черный список представителей Евросоюза в ответ на действия ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в дипведомстве уточнили, что расширен список тех, кому запрещен въезд на территорию России.

"Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", - сообщили в МИД России.

Ранее МИД РФ пообещал ответить на санкции Евросоюза в отношении восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе.