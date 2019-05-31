Организаторы Евровидения отказались пересматривать результаты Литвы после ее заявления о возможной ошибке, совершенной во время подсчетов голосов.

Об этом сообщает LRT.it, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого литовский общественный вещатель LRT попросил Европейский вещательный союз (EBU) разъяснить ситуацию с учетом голосов Италии на "Евровидении-2019". Согласно результатам, которые были обнародованы итальянским вещателем, телезрители Италии дали представителю Литвы на один балл больше, и эта разница могла бы вывести его в финал.

Согласно заявлению EBU, изначальные баллы верны, в то время как результаты на веб-сайте RAI неточны.

Также продюсер Евровидения Йон Ола Санд добавил, что результаты песенного конкурса были получены и утверждены официальным тендерным партнером - компанией Digame.