Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране.

Как отмечается, по новым правилам все русские фамилии, который оканчиваются на -ой, теперь необходимо будет писать через -ий.

Кроме того, в антропонимах, которые заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак. Так, например, фамилия "Донской" будет писаться как "Донський". В список исключений вошла фамилия "Толстой".

Уточняется, что третьего июня обнародуют окончательный текст редакции "Украинского правописания". Новые правила рекомендуют использовать во всех сферах общественной жизни.