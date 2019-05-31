https://news.day.az/world/1125184.html В Украине изменят русские фамилии
В Украине изменят русские фамилии
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране.
Как отмечается, по новым правилам все русские фамилии, который оканчиваются на -ой, теперь необходимо будет писать через -ий.
Кроме того, в антропонимах, которые заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак. Так, например, фамилия "Донской" будет писаться как "Донський". В список исключений вошла фамилия "Толстой".
Уточняется, что третьего июня обнародуют окончательный текст редакции "Украинского правописания". Новые правила рекомендуют использовать во всех сферах общественной жизни.
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