Администрация президента США Дональда Трампа отложила введение новых, более жестких санкций в отношении нефтехимического сектора Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Министерство финансов США планировало ввести в действие новые санкции в отношении Ирана в середине мая. Стратегия изменилась после того, как Тегеран и Вашингтон обменялись взаимными выпадами из-за заявлений о возможной причастности Ирана к инциденту с танкерами у берегов ОАЭ. Полностью от введения новых ограничительных мер в будущем американский минфин пока не отказывается.

Как отмечает издание, по сути, в отношении нефтехимического сектора Ирана уже действует ряд ограничительных мер США, в частности, запрещены продажи нефтехимических продуктов, включая аммиак, метанол и карбамид. Новые санкции предполагалось ввести в отношении конкретных иранских нефтехимических компаний, работа с которыми для юридических и физических лиц могла обернуться штрафом в США и закрытием доступа к американской финансовой системе.

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством - спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".

Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.