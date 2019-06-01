https://news.day.az/world/1125282.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
В провинции Хузестан на юго-западе Ирана произошло землетрясение силой 4,2 балла, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Подземные толчки были зафиксированы сегодня в 09:04 по местному времени на глубине 16 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, что в ноябре прошлого года в провинции Керманшах произошло землетрясение силой 6,4 балла, во время которого пострадало 646 человек.
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