Дэниел Бэйли, работающий гидом в природоохранном заповеднике MalaMala Game Reserve (ЮАР), стал свидетелем неравного противостояния между раненым бегемотом и пятью львами, произошедшего в засушливый майский день 2018 года, передает Day.Az со ссылкой rai77.com.

Львиный прайд подкараулил раненого бегемота, пришедшего на водопой. Двое самцов, увидев габариты добычи, позвали на помощь трёх львиц, после чего началась атака на гиппопотама.

Но раненый зверь не собирался сдаваться и, сбросив с себя хищников, добрался до заветного водоёма.

Со слов Дэниела Бэйли, львы, по всей видимости, надеялись получить лёгкую добычу, но упустили свой шанс, позволив бегемоту зайти в комфортную для него среду обитания.

"Было очень странно наблюдать, как львы охотятся на бегемота. Видя раненого гиганта, изнывающего от жажды, львы решили, что это будет лёгкая добыча, чтобы прокормить всех членов прайда.

Я считаю, что поскольку бегемот был близок воде, он смог отмахнуться от львов и почувствовать себя комфортно в своей естественной среде обитания", - прокомментировал Дэниел Бэйли свой сюжет.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

