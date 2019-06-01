Британский институт кино совместно с Королевским астрономическим обществом оцифровали и опубликовали первую киносъемку, на которой показано полное солнечное затмение. Событие произошло 28 мая 1900 года, сообщается на сайте Королевского астрономического общества.

Известно, что снимал солнечное затмение британский иллюзионист Невил Маскелайн совместно с американским астрономом Джоном Бэконом во время экспедиции Британской астрономической ассоциации в Северную Каролину, передает Day.Az со ссылкой на vzvezda.ru.

Это был не первый раз, когда Невил хотел снять астрономическое явление. Впервые он смог это сделать еще в 1898 году в Индии, но пленка была украдена.

Все кадры были отсканированы сотрудниками Национального архива Британского института кино, а после сведены в единый фильм с разрешением 4К.

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