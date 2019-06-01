Матч по регби на севере ЮАР в городе Цанин пришлось остановить из-за нашествия бегемотов, пишет газета Far North Bulletin. Состязание команд проходило на поле Letaba Rugby Club.

В какой-то момент животные вышли на поле и стали жевать траву, медленно прохаживаясь рядом друг с другом, передает Day.Az со ссылкой tvzvezda.ru.

По мнению издателя газеты Джо Дрейер, причиной прихода незваных гостей является наличие реки Летаба возле спортивного поля.

Для севера ЮАР разгуливающие бегемоты - нормальное явление. Так, в городе Сент-Люша животные могут ходить прямо по улицам. Этот населенный пункт часто называют "городом гиппопотамов" - там даже можно встретить предупреждающие таблички "Опасайтесь гиппопотамов".

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.