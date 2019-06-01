Президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Вашингтон для разговора с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом изначально сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники. Затем информацию подтвердили в администрации президента Украины, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Приглашение получено 31 мая. По данным издания, визит должен состояться после встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, предварительно в августе или сентябре 2019 года.