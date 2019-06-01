https://news.day.az/world/1125332.html Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Вашингтон для разговора с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом изначально сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники. Затем информацию подтвердили в администрации президента Украины, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Приглашение получено 31 мая. По данным издания, визит должен состояться после встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, предварительно в августе или сентябре 2019 года.
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