https://news.day.az/world/1125361.html В России прогремел взрыв в цехе по производству тротила
В России прогремел взрыв в цехе по производству тротила
Мощный взрыв прогремел в субботу в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области, масштаб разрушений и информация о пострадавших уточняются. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Взрыв прогремел в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл", - сказал собеседник агентства.
По его словам, масштабы взрыва и информация о пострадавших уточняются.
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