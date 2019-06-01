Мощный взрыв прогремел в субботу в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области, масштаб разрушений и информация о пострадавших уточняются. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Взрыв прогремел в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл", - сказал собеседник агентства.

По его словам, масштабы взрыва и информация о пострадавших уточняются.