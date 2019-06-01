42-летний Кирк Ленелл Смит, доставленный в прошлую среду, 29 мая, в машине скорой помощи в суд города Цинциннати (округ Гамильтон, штат Огайо, США) признал свою вину в салоне автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Страдающий от крайней степени ожирения подсудимый признался в незаконном обороте наркотиков и хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.

Смит на протяжении всего судебного процесса был подключен к приборам, контролирующим кровообращение и уровень кислорода в организме.

Тучному подсудимому была предоставлена возможность сделать заявление, но он не смог воспользоваться своим правом из-за плохого самочувствия. Смит был приговорен к двум годам тюрьмы.

"Вывод Кирка Смита из машины скорой помощи поставил бы под угрозу его здоровье и в подобной ситуации мы решили провести судебное слушание прямо в машине скорой помощи", - заявил судья Том Хикин.

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