Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал европейские страны за подход к ядерной сделке, заявив, что они нарушили соглашение, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Говоря о том, что Европа может выступать в поддержку ядерной сделки, министр отметил, что на словах все могут это делать, за исключением США.

"Я спрашиваю у европейских правительств: сколько европейских компаний в данный момент ведут деятельность в Иране? Сколько европейских банков работают с Ираном? Вместо того чтобы на словах поддерживать соглашение, лучше бы его выполняли и на практике показали свою поддержку", - сказал Зариф в интервью телеканалу Al-Alam.

По его словам, Иран тоже может заявлять о своей поддержке соглашения, но при этом нарушать все ее аспекты.

"Именно этим сейчас и занимается Европа. Европа на самом деле не была привержена ни одному из положений сделки. Внешне - да, на деле - нет", - добавил министр.