https://news.day.az/world/1125393.html Взрыв на оборонном заводе в России, есть раненые - ВИДЕО
Взрыв на оборонном заводе в России, есть раненые - ВИДЕО
В цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области прогремел мощный взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Девятнадцать человек получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести.
На настоящий момент выясняются причины произошедшего, а также масштаб разрушений.
г.Дзержинск pic.twitter.com/qHw3N58W9m- Шаден (@ShadenFM) 1 июня 2019 г.
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