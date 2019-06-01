В цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области прогремел мощный взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Девятнадцать человек получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести.

На настоящий момент выясняются причины произошедшего, а также масштаб разрушений.