По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начиненных взрывчаткой автомобиля у штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерна на востоке страны, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медиков, ппередает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начиненных взрывчаткой автомобилей у штаба Ливийской национальной армии в городе Дерна на востоке Ливии", - говорится в сообщении.

В конце июня 2017 года Ливийская национальная армия, командующим которой является маршал Халифа Хафтар, объявила о взятии под контроль города Дерна, находившегося несколько лет под властью различных радикальных группировок. Годом ранее военные полностью освободили от террористов самый крупный на востоке страны город - Бенгази.

В настоящий момент подразделения Хафтара ведут бои на подступах к ливийской столице Триполи, пытаясь взять под контроль этот город.