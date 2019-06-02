Госдепартамент США начал требовать ссылки на соцсети при подаче заявления на американскую визу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, новая форма анкеты на получение всех типов виз в США начала действовать 31 мая. В заявлении появилась графа с требованием указать "идентификационные данные социальных сетей". Заявители могут отметить, что не пользуются соцсетями, однако за указание ложной информации будут грозить последствия.

В Госдепе пояснили, что нововведения помогут отследить террористов и людей, представляющих угрозу общественной безопасности. Им будет отказано во въезде на территорию Соединенных Штатов.